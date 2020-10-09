بلدية خان يونس :استكمال أعمال تقليص أرصفة شارع البحر

غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وبالتعاون مع اللجان الشعبية للاجئين بالمخيم ولجنة العمل التطوعي بأعمال تقليص أرصفة شارع الشهيد أحمد ياسين "البحر" في المخيم غرب عيادة الوكالة والتي ستستمر لعدة أيام.

وكان نائب رئيس بلدية خان يونس د. مازن الشيخ، وبمشاركة عضو المجلس البلدي أ. مروان أبو شمالة، قد أجروا جولة تفقدية للإطلاع عن كثب على مجريات وسير العمل في المنطقة التي تشهد أعمال تقليص الأرصفة.

وأكد الشيخ على أن عملية تقليص أرصفة شارع البحر في الجزئية المحصورة ما بين مفترق الضهرة وحتى مسجد الإمام الشافعي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها بلدية خان يونس للتخفيف من مشكلة الإزدحام المروري في المنطقة المذكورة وفتح المجال أمام المركبات والمواطنين في السير بحرية ولضمان عدم استغلال الأرصفة من قبل الباعة وأصحاب البسطات، مشيراً إلى أهمية تلك الأعمال للتخفيف من حجم المعاناة الواقعة على السكان نتيجة كون الطريق أحد الشرايين المغذية لمركز المخيم وغرب خان يونس بأكمله.

وثمن الشيخ جهود دائرة الأشغال العامة في البلدية الذين باشروا العمل ميدانياً شاكراً جهود كل مكونات المجتمع التي باركت تلك الخطوة في تقليص الأرصفة وانهاء التعدي على الشوارع العامة.