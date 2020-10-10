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البرازيل تقسو على بوليفيا بخماسية فى تصفيات مونديال 2022

10 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:00

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سحق منتخب البرازيل، ضيفه منتخب بوليفيا، بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، فى الساعات الأولى من اليوم السبت، على ملعب "أرينا كورينثيانز"، فى ختام منافسات الجولة الأولى من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2022.

أنهى منتخب البرازيل، الشوط الأول، متفوقا بثنائية نظيفة، سجلها، ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، فى الدقيقة 16، من ضربة رأسية، مستغلا عرضية من زميله دانيلو.

وأضاف روبرتو فيرمينو، نجم ليفربول، ثانى أهداف منتخب السليساو، فى الدقيقة 30، بعد متابعته لعرضية لودى.  

وفى الشوط الثانى، عاد فيرمينو، ليسجل ثانى أهدافه الشخصية، والثالث لمنتخب السامبا، فى الدقيقة 49، ثم سجل خوسيه ماريا كاراسكو، مدافع بوليفيا، رابع أهداف البرازيل، فى الدقيقة 66، بالخطأ فى مرماه.

واختتم النجم فيليب كوتينيو، خماسية منتخب السليساو، فى الدقيقة 73، من ضربة رأسية، مستغلا عرضية من النجم نيمار.

وتصدر منتخب البرازيل، جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لمونديال 2022، بفارق الأهداف، عن كولومبيا، الأرجنتين وأوروجواى، بعد تساويهم برصيد 3 نقاط.

وحافظ منتخب البرازيل، على سجله القياسي، خلال المباريات التى تقام على ملعبه، فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، عبر تاريخها، حيث لم يتلقى أى هزيمة، خلال 55 مباراة خاضها، نجح فى تحقيق الفوز فى 43 وتعادل فى 12 مباراة.

وكانت تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، المؤهلة لمونديال 2022، قد تأجلت لمدة 7 أشهر كاملة، بسبب الأزمة التى يعانى منها العالم، تفشي فيروس كورونا المستجد.

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