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برشلونة يفتح الباب أمام رحيل ديمبلى فى انتقالات الشتاء

10 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:01

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن نية برشلونة، بيع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلى، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة فى ظل خروج اللاعب من حسابات المدير الفنى الهولندى رونالد كومان، خلال الموسم الجاري.

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فى عددها الصادر صباح اليوم السبت، إن برشلونة، يفتح الباب أمام رحيل نجمه الفرنسي عثمان ديمبلى، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل التعاقد مع المهاجم الهولندى ممفيس ديباى، نجم ليون الفرنسي.

أضافت الصحيفة، أن إدارة البارسا، سوف تتفاوض خلال الفترة المقبلة، مع وكيل أعمال الجناح الفرنسي، من أجل تسريع عملية رحيل ديمبلى، فى يناير المقبل، بعد خروجه من حسابات المدرب رونالد كومان.

وكان ديمبلى، صاحب الـ23 عاما، قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى، فى الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفى الماضى، لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن الأخير انسحب من الصفقة فى اللحظات الأخيرة.

وانضم النجم الفرنسي، لصفوف برشلونة، فى صيف 2017، قادما من بوروسيا دورتموند الالماني، فى صفقة كلفت خزينة النادى الكتالونى، مبلغ 105 ملايين يورو، لتعويض رحيل النجم البرازيلى نيمار، الذى انتقل فى نفس الفترة إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعانى ديمبلى، من العديد الإصابات منذ وصوله إلى برشلونة، حيث خاض 75 مباراة، فى جميع المسابقات، وسجل 19 هدفا.

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