سيدورف ينصح محمد صلاح السير على خطى ميسي فى طريقة اللعب

نصح النجم السابق للكرة الهولندية كلارنس سيدورف، النجم المصرى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بمزيد من الإبتكار فى كرة القدم، من أجل الإبتعاد على ضغوط المدافعين خلال المباريات، تحدث سيدورف، لموقع "جول" العالمي، قائلا:"محمد صلاح عليه أن يبتكر أشياء جديدة فى طريقة لعبه لأن الخصوم سيدرسونه، ربما عليه أن يتراجع للخلف ليحصل على الكرة مثل ميسى، بدأ ليو فى مرحلة معينة في التحرك أكثر فى جميع أرجاء الملعب لأنه كان بحاجة إلى إيجاد مساحة".

وأضاف النجم الهولندى السابق، قائلا :"إذا استمر محمد صلاح على حاله، فسيكون من الصعب عليه إحداث الفارق لأن الأندية الأخرى في النهاية تدرسه:"

واختتم حديثه قائلا :"لا أعرف إذا ما كان محمد صلاح يريد فعل ذلك، وما إذا كان سيفعل ذلك، ولكن إذا نظرت إلى طريقة لعبه، وأعلم قليلًا أيضًا هؤلاء اللاعبين الذين شاركوا في ذلك المستوى من قبل فى بدايات مسيرتهم، وهل استمروا فى تحسين أنفسهم فعليًا، كان الأمر يتعلق بشكل خاص بمكان الحصول على الكرة، وأي جزء من الملعب يتسلمون فيه الكرة الآن وكيف يصنعون هذا العام المفاجئ للخصم الذي يدرسهم".

وسجل الفرعون المصرى محمد صلاح، 3 أهداف "هاتريك"، فى شباك فريق ليدز يونايتد، بالجولة الإفتتاحية من الدوري الإنجليزي، هذا الموسم.