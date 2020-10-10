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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

مستخدمو تطبيقات جوجل يعربون عن استيائهم بعد تغيير شعارات خدماتها

10 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:14

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غيّرت جوجل رموز التطبيقات لجميع خدماتها الشهيرة، هو الأمر الذى أثار غضب الكثير من المستخدمين حول العالم، إذ كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة مؤخرًا عن جوجل Workspace، وهو إصدار مُعاد تصميمه من تطبيقات جوجل G Suite التى تتضمن Gmail ومُحرر مستندات جوجل والتقويم وغيرها.

 ووفقا لموقع "كترو" البريطانى، استلهمت الشعارات الجديدة تصميمها من شعار جوجل الملون الشهير، على سبيل المثال، تحول اللونان الأصفر والأخضر فى شعار Gmail التقليدى إلى الأحمر والأبيض، وأوضحت جوجل: "تعكس علامتنا التجارية الجديدة فى جوجل Workspace هذه التجربة الأكثر ارتباطًا وإفادة ومرونة، وستعكس رموزنا نفس الشيء، ففى الأسابيع المقبلة، سترى رموزًا جديدة بأربعة ألوان لـ Gmail ، و Drive ، والتقويم ، و Meet ، وأدواتنا التعاونية لإنشاء المحتوى مثل المستندات، وجداول البيانات، والعروض التقديمية التى تشكل جزءًا من نفس العائلة، إنها تمثل التزامنا ببناء تجارب تواصل وتعاون متكاملة للجميع ، وكل ذلك بمساعدة جوجل".

ورغم ذلك أثارت هذه التغييرات استياء الكثير من المستخدمين حول العالم، وتوجهوا إلى موقع تويتر للتعبير عن غضبهم، ونشروا الكثير من التغريدات التى تعرب عن عدم إعجابهم بالتغييرات الجديدة التى أجرتها جوجل على تطبيقاتها الأكثر استخداما فى العالم.

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