خصائص جديدة فى انستجرام للقصص ومكافحة التنمر



يضيف تطبيق انستجرام خصائص جديدة لمساعدة المستخدمين على إيجاد القصص القديمة المنشورة خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذلك لخفض السلوك المسيء لدى المستخدمين، ويشمل أرشيف القصص القديمة الآن عرضاً جديداً لرزنامة شهرية تظهر الأيام التي نشرت فيها كل قصة، إلى جانب خريطة تظهر مواقع القصص، حسبما قال موقع TechCrunch.



كما أعلن انستجرام عن ميزتين جديدتين لمكافحة التنمر، بحيث تكون هناك محاولة لإخفاء تلقائي للتعليقات التي من المحتمل أن تكون مسيئة، بينما ينهي المستخدمين عن نشرها في المقام الأول، وستبدأ الخاصيتان الجديدتان بإخفاء التعليقات المسيئة تلقائياً بطريقة مشابهة لما يحدث مع التعليقات التي يتم الإبلاغ عنها. ولن يتم حذف تلك التعليقات بالكامل، بل لا تزال قابلة للإظهار عبر الضغط على خيار "إظهار التعليقات المخفية".



ويضيف انستجرام أيضاً تحذيرات للمستخدمين الذي ينشرون بصورة متكررة تعليقات من الممكن أن تحمل إهانة للآخرين، وذلك لمحاولة تشجيعهم على التفكير ملياً قبل النشر، وبذلك يوسع انستجرام هذه المبادرة التي أطلقها العام الماضي، وتخضع الخاصيتان في الوقت الحالي للاختبار على المنصة.

ومع وجود أكثر من مليار مستخدم نشط، يعد انستجرام أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعى حول العالم، واحتفل التطبيق أمس بمرور 10 أعوام على إطلاقه، لذا قرر طرح مجموعة من المزايا الجديدة المثيرة، أحد أفضل الميزات الجديدة هى Stories Map ، والتى تتيح لك تذكر القصص التى شاركتها على مر السنين.

وقال انستجرام: "خريطة خاصة وتقويم للقصص التى شاركتها فى السنوات الثلاث الماضية، حتى تتمكن من الرجوع إلى الوراء وتذكر كل لحظاتك المفضلة، وستتمكن من مشاركة هذه القصص وتنزيلها وحفظها فى أبرز الأحداث لديك".