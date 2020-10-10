وكالة الرأي الفلسطينية تطبيق Gmail Go متاح الآن على متجر "بلاى ستور" للمستخدمين العاديين وكالة الرأي الفلسطينية احذرى شراء الألعاب القاتلة لطفلك وكالة الرأي الفلسطينية الكمامات تحمى من كورونا أكثر من واقى الوجه.. اعرف الأسباب وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يحتاج طفلك لـ الكالسيوم وكالة الرأي الفلسطينية سيدورف ينصح محمد صلاح السير على خطى ميسي فى طريقة اللعب وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يفتح الباب أمام رحيل ديمبلى فى انتقالات الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية البرازيل تقسو على بوليفيا بخماسية فى تصفيات مونديال 2022 وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 60 حريقا جراء ارتفاع درجات الحرارة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية وفد من حماس يصل موسكو ويعقد لقاءات رسمية وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تجري جولات تفتيش وتحرر محاضر ضبط بحق مخالفين
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

خصائص جديدة فى انستجرام للقصص ومكافحة التنمر

10 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:15

1
1


يضيف تطبيق انستجرام خصائص جديدة لمساعدة المستخدمين على إيجاد القصص القديمة المنشورة خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذلك لخفض السلوك المسيء لدى المستخدمين، ويشمل أرشيف القصص القديمة الآن عرضاً جديداً لرزنامة شهرية تظهر الأيام التي نشرت فيها كل قصة، إلى جانب خريطة تظهر مواقع القصص، حسبما قال موقع TechCrunch.
  
كما أعلن انستجرام عن ميزتين جديدتين لمكافحة التنمر، بحيث تكون هناك محاولة لإخفاء تلقائي للتعليقات التي من المحتمل أن تكون مسيئة، بينما ينهي المستخدمين عن نشرها في المقام الأول، وستبدأ الخاصيتان الجديدتان بإخفاء التعليقات المسيئة تلقائياً بطريقة مشابهة لما يحدث مع التعليقات التي يتم الإبلاغ عنها. ولن يتم حذف تلك التعليقات بالكامل، بل لا تزال قابلة للإظهار عبر الضغط على خيار "إظهار التعليقات المخفية".
 
ويضيف انستجرام أيضاً تحذيرات للمستخدمين الذي ينشرون بصورة متكررة تعليقات من الممكن أن تحمل إهانة للآخرين، وذلك لمحاولة تشجيعهم على التفكير ملياً قبل النشر، وبذلك يوسع انستجرام هذه المبادرة التي أطلقها العام الماضي، وتخضع الخاصيتان في الوقت الحالي للاختبار على المنصة.

ومع وجود أكثر من مليار مستخدم نشط، يعد انستجرام أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعى حول العالم، واحتفل التطبيق أمس بمرور 10 أعوام على إطلاقه، لذا قرر طرح مجموعة من المزايا الجديدة المثيرة، أحد أفضل الميزات الجديدة هى Stories Map ، والتى تتيح لك تذكر القصص التى شاركتها على مر السنين.

وقال انستجرام: "خريطة خاصة وتقويم للقصص التى شاركتها فى السنوات الثلاث الماضية، حتى تتمكن من الرجوع إلى الوراء وتذكر كل لحظاتك المفضلة، وستتمكن من مشاركة هذه القصص وتنزيلها وحفظها فى أبرز الأحداث لديك".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تقدم مساعدات نقدية لـ 1400 طالب

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟