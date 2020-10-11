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بلدية خان يونس :استمرار العمل بمشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:32

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غزة-الرأي

تجري بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة أعمال مستمرة في مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتكلفة إجمالية بلغت (1.2) مليون دولار.

وأوضحت البلدية  أن الأعمال الجارية تشمل استكمال إنشاء العبارة الخرسانية الخاصة بتصريف مياه الأمطار في الجزئية المحصورة ما بين شارع بنك فلسطين وحتى مدخل شارع جلال، مبيناً أنه يجري تجهيز وفرد طبقات الطريق بالبيسكورس واستكمال أعمال بلاط الانترلوك في الأرصفة وتمديد شبكة الانارة بالجزيرة .

وأشار البيان إلى أن البلدية تسارع الخطى بالتعاون مع شركة المقاولات المحلية من أجل إنجاز كافة الأعمال خلال الفترة القريبة قبل موسم الأمطار وللتخفيف من معاناة المواطنين وأصحاب المحال التجارية وسائقي المركبات.

وشكرت بلدية خان يونس المواطنين على تعاونهم الكامل مع الطواقم العاملة في الميدان التي ستسهل انجاز المشروع ككل بالسرعة الممكنة.
 

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