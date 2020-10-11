الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود

يضع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للزمالك الليلة خطة مواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء غداً الاثنين على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدوري، حيث يخوض الفريق الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن باتشيكو قائمة المباراة التي تغادر للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة المصيرية، ويأمل باتشيكو في اقتناص مباراة الحدود لمواصلة الزحف لمركز الوصيف وانتظار تعثر بيراميدز في مباراتيه بالمسابقة

فقد نادى الزمالك نقطتين ثمينتين في صراعه على وصافة ترتيب الدوري المصري، والمركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا، ودخل الزمالك فى صراع شرس مع منافسه بيراميدز الذي يقع خلفه بفارق نقطتين فقط، ولكن سيتم خصم ثلاث نقاط من الزمالك مع نهاية الدوري.

ووضعت النتيجة الزمالك تحت التهديد بفقدان المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا حيث يملك 65 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث قبل جولتين على نهاية المسابقة، مع الوضع فى الاعتبار أن الزمالك سيخصم منه ثلاث نقاط مع نهاية الدوري، تنفيذا لعقوبة عدم الحضور لمباراة الأهلي في الدور الأول، وبالتالى سيتراجع للمركز الثالث فى الترتيب الحالي برصيد 62 نقطة.

وحرص المدرب البرتغالى على عقد مع لاعبيه طالبهم خلالها بالابتعاد عن الالتحامات واللعب العنيف خلال مواجهة حرس الحدود خوفاً من وقوع إصابات تأزم وضع الزمالك قبل السفر للمغرب الثلاثاء المقبل لمواجهة الرجاء المغربى بذهاب نصف نهائي دوري الابطال الافريقى والمقرر لها 17 أكتوبر الجارى.

ويسعى الفارس الأبيض للتتويج باللقب الافريقى السادس لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد، والمثير للدهشة أنه كان على حساب الرجاء أيضاً، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية وإعتلاء عرش القارة الأفريقية.