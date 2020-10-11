إيطاليا ضيفا ثقيلا على بولندا فى مواجهة قوية بدورى الأمم الأوروبية

يحل المنتخب الإيطالى ضيفا ثقيلا على نظيره البولندى، فى تمام التاسعة إلا الربع من مساء اليوم الأحد، على ملعب "إنيرجا جدانسك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات من المستوى الأول لبطولة دورى الأمم الأوروبية فى النسخة الجديدة.

ويحتل منتخب بولندا صاحب الأرض فى مواجهة اليوم، المركز الثانى فى المجموعة الأولى التى تضم أيضا منتخبى هولندا والبوسنة والهرسك برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن منتخب إيطاليا صاحب الصدارة.

وخاض منتخب بولندا مواجهة ودية أمام نظيره الفنلندى استعدادا للقاء الليلة، وحقق فوزا عريضا بخمسة أهداف مقابل هدف، فى حين لعب منتخب إيطاليا مباراة ودية أمام منتخب مولدوفا، تغلب خلالها الأزورى بستة أهداف دون مقابل.

ويعتمد منتخب بولندا فى مواجهة اليوم على نجمه روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ، والذى أراحه المدير الفنى لمنتخب بلاده من المشاركة فى ودية فنلندا، بعد أن سجل رباعية "سوبر هاتريك" للعملاق البافارى فى الفوز الصعب على هيرتا برلين 4-3 يوم الأحد الماضى فى الدورى الألمانى.

فى حين سيعتمد روبرتو مانشينى المدير الفنى لمنتخب إيطاليا على هداف الكالتشيو فى الموسم الماضى، شيرو إيموبيلى مهاجم لاتسيو، والذى غاب أيضا عن الفوز الودى على مولدوفا.

وكان مانشينى، المدير الفنى لمنتخب إيطاليا، استدعى 34 لاعبا، من أجل المواجهات الثلاثة التى سوف يخوضها، خلال شهر أكتوبر الجاري، فى دورى الأمم الأوروبية، على أو المستوى الودي.

وكان المنتخب الإيطالي، قد حقق الفوز على منتخب هولندا، بنتيجة 1 – 0، فى الجولة الثانية من دورى الأمم الأوروبية، وتعادل قبلها بنتيجة 1 – 1 مع منتخب البوسنة والهرسك.