إسبانيا تواصل الصدارة بدورى الأمم الأوروبية بالفوز على سويسرا

حقق المنتخب الإسبانى، فوزا غاليا على نظيره السويسرى، بهدف دون مقابل، فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة الجولة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات للمستوى الأول من النسخة الجديدة لبطولة دورى الأمم الأوروبية 2020، حيث أحرز ميكيل اويارزابال لاعب وسط ريال سوسيداد هدف الفوز لصالح اللاروخا بعد خطأ فادح من حارس المرمى فى الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، يواصل منتخب إسبانيا إنفراده بصدارة جدول ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط من تعادل مع منتخب المانيا، وانتصار على أوكرانيا ثم الفوز على سويسرا.

ويتفوق منتخب إسبانيا في الترتيب على نظيره الألماني الذى حل وصيفا برصيد 5 نقاط، ثم منتخب أوكرانيا الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تتذيل سويسرا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وخاض إسبانيا لقاء سويسرا بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: ديفيد دى خيا / خط الدفاع: خيسوس نافاس - راموس - باو توريس – جايا / خط الوسط: بوسكيتش - ميكيل مورينو - دانى أولمو / خط الهجوم: فيران توريس - أنسو فاتى – أويارزابال.

ويتفوق منتخب إسبانيا على نظيره السويسري، فى المواجهات المباشرة بين المنتخبين، بشكل ساحق، حيث ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن منتخب إسبانيا، صاحب الكلمة العليا، فى مواجهاته مع نظيره المنتخب السويسرى، حيث تقابلا فى 21 مباراة، حقق منتخب اللاروخا، الفوز فى 16 مباراة وتعادلا 4 مباريات وفاز منتخب سويسرا فى مواجهة وحيدة.

أضافت أوبتا، أن الخسارة الوحيدة لمنتخب الماتادور، أمام منتخب سويسرا، كان فى افتتاح مشوار المنتخبين، خلال كأس العالم 2010، فى جنوب أفريقيا، وانتهت بنتيجة 1-0.

وفى نفس التوقيت، فاز المنتخب الألماني على نظيره الأوكرانى، بهدفين مقابل هدف، على مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي في نفس المجموعة.