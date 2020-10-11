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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

Google Meet يقدم ميزة جديدة مخصصة للتعليم عن بعد تزامنا مع كورونا

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:46

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طرحت شركة جوجل ميزة جديدة لخدمة مؤتمرات الفيديو من شركة جوجل المسماة Google Meet، والتى تتيح الحصول على غرف منفصلة تهدف إلى المساعدة في التعلم عن بعد، حيث تتوفر الميزة التي جرى معاينتها في شهر أغسطس لعملاء Enterprise for Education، لكن عملاق التكنولوجيا يقول إنها ستكون متاحة لمزيد من المستخدمين (بما في ذلك عملاء التعليم والمؤسسة القياسية) في وقت لاحق من هذا العام، وذلك وفقًا لتدوينه من الشركة.

ومن خلال هذه الميزة يتمكن المعلمون والتربويون من تقسيم فصولهم إلى مجموعات أصغر لأشياء، مثل المشاريع أو المناقشات المركزة، حيث تجمع جوجل الأشخاص المتصلين بشكل عشوائي في الغرف بمجرد أن تقرر عدد الغرف الفرعية التي تريدها، ويمكن للمشرفين إضافة الأشخاص يدويًا إلى الغرف الأخرى إذا أرادوا ذلك.

وقالت جوجل إن القدرة على تجميع الأشخاص ووضع غرف أصغر لهم مطلوبة بشدة، نظرًا لأنها تنطوي على إمكانية زيادة المشاركة من خلال السماح بمناقشات جماعية صغيرة متزامنة، ويمكن لمنشئ المكالمة إنشاء ما يصل إلى 100 غرفة فرعية في المكالمة، وسيتم توزيع المشاركين بشكل عشوائي ومتساو عبر الغرف، ولكن يمكن للمنظم نقلهم يدويًا إلى غرف مختلفة إذا لزم الأمر، كما يمكن للمنسقين أيضًا الانتقال من غرفة إلى أخرى لمراقبة المناقشات والانضمام إليها.

وقد بدأت الميزة في الظهور وستتوفر قريبًا لجميع عملاء Enterprise for Education، وقد كانت جوجل تستحضر وتطلق أدوات جديدة لمكالمات الفيديو عبر Meet على مدار الأشهر القليلة الماضية حيث أصبحت الدورات والاجتماعات الافتراضية أكثر شيوعًا بسبب الوباء، وفي وقت سابق من هذا العام، جعلت خدمة مكالمات الفيديو مجانية للجميع وجلبتها إلى تطبيق Gmail على Android وiOS، مما جعلها أكثر سهولة.

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