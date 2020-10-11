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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

أبل تغير طريقة شحن الأجهزة للمستخدمين

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:47

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غيرت شركة أبل طريقة شحن وتوصيل الأجهزة للمستهلكين، حيث ستستخدم الشركة الآن شبكتها من متاجر أبل كمراكز تنفيذ فعلية، وشحن للمنتجات مباشرة من المخازن للوصول إلى العملاء بشكل أسرع، وعادةً ما تشحن شركة التكنولوجيا العملاقة أجهزة، مثل آيفون وآيباد وماك والملحقات، من المستودعات الموجودة فى منطقة العميل أو مباشرة من الصين.

حيث إن التغيير، وفقًا لتقارير بلومبيرج، سيستخدم ما يقرب من 300 متجر تابع لشركة أبل في الولايات المتحدة وكندا لتسريع التسليم المحلي للعملاء في نطاق 100 ميل من المتجر، وقد بدأت الشركة بالفعل على ما يبدو في استخدام النظام الجديد مع العديد من المتاجر فى وقت سابق من هذا العام، ولكن طرحه على نطاق أوسع قادم قبل إطلاق أيفون القادم من أبل الأسبوع المقبل (والذى سيحدث بالفعل فى وقت متأخر عن المعتاد).

وأخبرت شركة آبل الموظفين أن التحول يعني أوقات تسليم أسرع للعملاء الذين يعيشوا بعيدًا عن مراكز التوزيع مقارنة بالمتاجر، حيث يتم شحن المنتجات من خلال "UPS" في كندا وفيديكس في الولايات المتحدة عبر الشحن البري وقد يتم تسليمها في وقت مبكر من اليوم التالي لطلب العميل، كما أخبرت شركة آبل موظفيها، مضيفة أن هذه الممارسة تقلل التكاليف، وتحسن هوامش ربح المنتج المحتملة، كما أنها مفيدة للبيئة.

ويعتبر التحول داخليًا إلى حد كبير، وفقًا لـ Bloomberg - لذلك لن يتمكن العملاء من اختيار المتجر الذي يتم شحن أجهزتهم منه، ولكن استخدام متاجر البيع بالتجزئة لتسهيل الشحن السريع للعملاء يمكن أن يساعد في الحصول على أجهزة أيفون الجديدة في أيدي الناس بشكل أسرع بكثير، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه هذه المتاجر حركة مرور شخصية أقل بكثير (أو مغلقة تمامًا) بسبب COVID-19 المستمر جائحة.

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