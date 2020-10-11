جوجل تخطط لتحويل يوتيوب لموقع تسوق

كشف تقرير لوكالة بلومبرج أن موقع يوتيوب بدأ مؤخرًا مطالبة بعض منشئى المحتوى بالإشارة إلى المنتجات التى يعرضونها فى مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وبحسب ما ورد تخطط الشركة لربط هذه العناصر بأدوات التسوق والتحليلات التى تقدمها جوجل الأم، فوقا لتقرير بلومبرج يعد الهدف النهائى للشركة هو إعادة تحويل يوتيوب إلى وجهة تسوق شاملة، حيث يمكنك الاطلاع على أى شيء تراه على المنصة وشرائه تقريبًا، وفى الوقت نفسه، تختبر تكاملًا جديدًا مع منصة التجارة الإلكترونية Shopify.

وأكد متحدث باسم يوتيوب لـ Bloomberg أن الموقع يختبر بعض مزايا التجارة الإلكترونية، موضحا أنهم أخبروا المنشئين أنه سيكون لهم الحق فى التحكم بالمنتجات التى يتم عرضها على قناتهم، لكنهم لم يشاركوا أى تفاصيل إضافية عن الخطة.

قد يكون الانتقال إلى التجارة الإلكترونية مفيدًا جدًا لموقع يوتيوب، فهناك عدد لا يحصى من مقاطع الفيديو التى تتضمن مراجهات وتقييمات للكثير من المنتجات، لذا ستكون مثالية لتحويل المشاهدات إلى عمليات شراء.

ويبدو أن جوجل تشعر تفكر فى نفس الأمر، فخلال مكالمة حديثة حول الأرباح، قال ساندار بيتشاى، الرئيس التنفيذى لشركة Alphabet ، إن الشركة يمكنها تحويل مقاطع الفيديو إلى فرصة تسوق، وهذا شيء من شأنه أن يسمح للشركة بتنمية يوتيوب ليتجاوز الإيرادات 15 مليار دولار التى حققها نهاية العام الماضي.