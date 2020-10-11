الأوقاف تنعى الشيخ المحدث محمد علي الإثيوبي

غزة- الرأي

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ المحدث محمد علي آدم الإثيوبي، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 75 عامًا قضاها في الدعوة إلى الله تعالى ونشر السنة النبوية.

وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من أسرة الفقيد وعائلته والأمة الإسلامية جمعاء، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وقالت الأوقاف: "افتقدت الأمة الإسلامية عالمًا من علمائها، ومحدثًا جليلًا قضى جُل حياته في الذب عن دين الله وفي خدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".‏

يُذكر أن الشيخ محمد وُلد في أحد أرياف إثيوبيا عام 1946م، وحفظ القرآن على يد والده، ثم أكمل تعليمه الشرعي، وأصبح مدرسًا هناك لمدة أربع سنوات، وفي عام 1981م هاجر إلى مكة واستقر فيها، ودرس في معهد الحرم المكي، وعُين مدرسًا في دار الحديث الخيرية بموافقة من مفتي السعودية الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز.

ألَّف الشيخ محمد الإثيوبي الكثير من المؤلفات الشرعية المكتوبة، إلى جانب محاضراته ودروس الصوتية المسجلة والمرئية.