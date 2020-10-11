الزراعة ترشد المزارعين بكيفية الحفاظ على جودة الزيتون اثناء نقله للمعاصر

غزة-الرأي

نظمت مديرية زراعة خانيونس جولة ميدانية على مزارعي الزيتون،وذلك لمتابعة مدي نضج ثمار الزيتون،وإرشاد المزارعين بالطرق السليمة للقطف، والوسائل المناسبة لنقل الزيتون إلى المعاصر من أجل الحصول على زيت عالي الجودة و ايضا الحصول على أعلى كمية.

يذكر أن وزارة الزراعةوبالشراكة مع الجمعيات والفعاليات الوطنية والبلديات الصديقة، افتتحت موسم الزيتون وتشغيل المعاصر للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلك ضمن "الحملة الوطنية لموسم الزيتون" تحت شعار (زيتون بلادنا بسلامة أحبابنا) الأسبوع الماضي ٧-١٠-٢٠٢٠

وجاء افتتاح الموسم هذا العام عملا بإجراءات السلامة والوقاية المعمول بها في ظل جائحة كورونا الحالية،

ومنذ أسابيع تقوم الطواقم الفنية بالوزارة بالمتابعة والارشاد الميداني للمزارعين في حقولهم، وللوقوف على جاهزية واستعداد أصحاب المعاصر لتطبيق إجراءات الجودة و الوقاية والسلامة داخل المعاصر.

