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الدفاع المدني برفح يُنفذ 359 مهمة خلال الربع الثالث لـ2020

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:08

الدفاع المدني برفح يُنفذ 359 مهمة خلال الربع الثالث لـ2020
الدفاع المدني برفح يُنفذ 359 مهمة خلال الربع الثالث لـ2020

رفح- الرأي

نفَّذت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة رفح"359" مهمة خلال الربع الثالث من العام الحالي  2020م ، شملت مهمات إطفاء وإسعاف وإنقاذ ومهام الأمن والسلامة ودورات تدريبية مختلفة.

وأوضح العقيد عبد العزيز العطار مدير الدفاع المدني بالمحافظة أن طواقم الجهاز نفذَّت عدة مهمات خلال تلك الفترة شملت 97 مهمة إطفاء، و15 مهام إنقاذ، وإسعاف ما يزيد عن 161 مواطناً داخل المحافظة .

وأشار العطار إلى أن دائرة الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني نفذت 30 معاملة لعدد من المصانع وصالات الأفراح وحرف مختلفة والزيارات تفتيشية للمؤسسات والشركات وتفقد إجراءات الأمن والسلامة، بينما بلغت نداءات الاستغاثة التي تم التعامل معها في غرفة العمليات المركزية 250 نداءً.

وعلى صعيد النشاطات التدريبية، ذكر النقيب محمد الحاج يوسف مدير إدارة التدريب في المحافظة أنه تم تنفيذ  "6" دورات تدريبية ،في طرق الآمن والسلامة و الإخلاء الآمن والإطفاء استفاد منها "165" متدرباً.

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