وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: 3 وفيات و422 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: 126 زيارة تفتيشية و28 محضر ضبط لبضائع ومواد غذائية وكالة الرأي الفلسطينية حماس: جاهزون لأي سيناريو حتى يتنسم الأسير "الأخرس" حريته وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تستقبل الطلبة الجدد للتسجيل في مراكز التدريب المهني وكالة الرأي الفلسطينية دائرة التثقيف الصحي: تؤكدخطورة القاء الكمامه على الارض في ظل كورونا وكالة الرأي الفلسطينية وفد حكومي يتفقد المدارس الثانوية التابعة لمديرية غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يجري (30) عملية حقن لعلاج اعتلال العين الشبكي وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر يجري نحو (40) عملية جراحة أوعية دموية خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي تلتقي مدير عام الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التربية بالتشريعي تؤكد على ضرورة توفير بيئة صحية آمنة في المساجد
أخبار » الأخبار الحكومية

بيطرة الشمال تضبط أحد المواطنين تلاعب في بيع اعلاف الدواجن

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:48

1
1

غزة-الرأي

قامت بيطرة شمال غزة، في وزارة الزراعة، بالتعاون مع مباحث التموين،بمتابعه شكوى احد المواطنينن حول عملية غش وتلاعب في بيع اعلاف الدواجن.
وخلال الجولة الميدانية تم رصد أحد المواطنين في منطقة غرب بيت لاهيا، بصناعه أعلاف للدجاج البياض من مخلفات الدواجن، حيث قام المواطن بطبخ المخلفات و خلطها بالحبوب، ووضعها في مكبس ،لجعلها حبيبات و بيعها للمواطنين.
وقد تم التحفظ على المعدات، و إتلاف الماده المصنعه،وتحويل صاحب المعمل الي المباحث العامة لاتخاذ الاجراءت القانونية بحقه
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يستنكر استمرار الاعتداء على الصيادين الفلسطينيين مطالبة بحمايتهم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟