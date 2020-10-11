بيطرة الشمال تضبط أحد المواطنين تلاعب في بيع اعلاف الدواجن

غزة-الرأي

قامت بيطرة شمال غزة، في وزارة الزراعة، بالتعاون مع مباحث التموين،بمتابعه شكوى احد المواطنينن حول عملية غش وتلاعب في بيع اعلاف الدواجن.

وخلال الجولة الميدانية تم رصد أحد المواطنين في منطقة غرب بيت لاهيا، بصناعه أعلاف للدجاج البياض من مخلفات الدواجن، حيث قام المواطن بطبخ المخلفات و خلطها بالحبوب، ووضعها في مكبس ،لجعلها حبيبات و بيعها للمواطنين.

وقد تم التحفظ على المعدات، و إتلاف الماده المصنعه،وتحويل صاحب المعمل الي المباحث العامة لاتخاذ الاجراءت القانونية بحقه

