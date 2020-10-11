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المباحث العامة برفح توقف مطلق نار وتصادر سلاحه

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:51

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غزة-الرأي

ضبطت المباحث العامة بمحافظة رفح - مباحث البلد - قطعة سلاح استخدمت في إطلاق النار خلال مشكلة عائلية وقعت في المحافظة .
وقال النقيب مدحت زعرب رئيس قسم مباحث مدينة رفح : " إنه وبعد ورود معلومة عن سماع دوي طلقات نارية خلال مشاجرة عائلية بين عائلة (ع) وعائلة (ب) سارعت طواقم القسم في عمل التحريات اللازمة حول الواقعة، وتم تأكيد واقعة إطلاق النار" .
وبيّن زعرب أنه ومن خلال البحث والتحري حول الواقعة تم التعرف على مطلق النار وهو المدعو (و- ب) والذي تم إحضاره حسب الأصول القانونية، مؤكداً على أن المشتبه به أقر بإطلاقه خمسة عشر طلقة نارية في الهواء من سلاح كلاشنكوف أثناء المشكلة العائلية.
وأكد زعرب قيامه بضبط قطعة السلاح وتحريزها وإحالتها مع المشتبه به طرف مفتش تحقيق الشرطة حسب الاصول لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه .
 

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