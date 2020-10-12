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الكشف عن طائرة ركاب جديدة أسرع من الصوت

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:57

الكشف عن طائرة ركاب جديدة أسرع من الصوت
الكشف عن طائرة ركاب جديدة أسرع من الصوت

كشفت شركة طيران أمريكية عن طائرة ركاب جديدة من الحجم الصغير، تسير بسعة تفوق سرعة الصوت، من المتوقع أن تدخل العمل في العام المقبل.

وأعلنت شركة "Boom Supersonic" الأمريكية بشكل رسمي عن إطلاق طائرتها الأسرع من الصوت، "XB-1"، والتي تحمل اسم "Baby Boom" أيضا.

وبحسب موقع "thedrive"، تخطط الشركة لبدء رحلات جوية للركاب في الطائرة من بداية العام المقبل، في مشروع يعتبر جزء صغير من مشروع تصميم طائرة ركاب كبيرة أسرع من الصوت تتسع لحوالي 55 راكبا تحمل اسم "Luxury".

وقامت شركة الطيران الأمريكية التي يقع مقرها في مدينة دنفر بولاية كولورادو بطرح طائرة "XB-1"، بعرض الطائرة بشكل رسمي بعد نجاح الاختبارات، حيث حملت الرمز "N990XB"، في حدث تم بثه من خلال الفيديو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق، عن بدء تطوير هذه الطائرة في عام 2016، وبدء العمل على تصنيعها بعد ثمانية أشهر فقط من الإعلان عن مخططاتها.

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