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علماء يطورون مادة لبطارية ليثيوم أيون سريعة الشحن

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:09

علماء يطورون مادة لبطارية ليثيوم أيون سريعة الشحن
علماء يطورون مادة لبطارية ليثيوم أيون سريعة الشحن

طور باحثون صينيون وأمريكيون بشكل مشترك مادة مركبة جديدة من الفسفور الأسود لبطاريات الليثيوم أيون سريعة الشحن، ما يجعل من الممكن زيادة معدل وقدرة تخزين الطاقة الكهربية.

ونشرت ورقة حول البحث مؤخرا في مجلة "ساينس".

وقال شين سن، أحد مؤلفي الورقة البحثية والباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم، إن القطب الكهربي المصنوع من مركب الفسفور الأسود الجديد يمكنه استعادة نحو 80 بالمئة من طاقته الكهربية بعد شحنه لمدة تسع دقائق، ويمكنه الاحتفاظ بـ90 بالمئة من سعة الشحن بعد شحنه لمدة 2000 مرة.

وأضاف أنه إذا تم تحقيق إنتاج واسع النطاق من هذه المادة مع مواد قطب كهربي موجب مناسبة ومواد مساعدة أخرى بالإضافة إلى تصميم أفضل لهيكل الخلية وإدارة حرارية وحماية فصل الليثيوم، فإنه يمكن الوصول إلى بطارية ليثيوم أيون بكثافة كهربية تبلغ 350 واط/ساعة لكل كيلوجرام فضلا عن قدرة الشحن السريع.

وأردف شين أن بطارية ليثيوم أيون تتمتع بهذه الكثافة الكهربية ستمكن السيارات الكهربية من القيادة لمسافة نحو ألف كيلومتر.

وأكمل هذا البحث باحثون من مؤسسات بينها جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية والأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

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