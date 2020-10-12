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هنية يؤكد على مكانة نادي شباب رفح

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:16

هنية يؤكد على مكانة نادي شباب رفح
هنية يؤكد على مكانة نادي شباب رفح

غزة- الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، على المكانة التي يحظى بها نادي شباب رفح كقيمة رياضية صاحبة الإنجاز الأكبر في البطولات والألقاب في الكؤوس، فضلاً عن اسمه الكبير في تخريج أسماء كبيرة من اللاعبين منذ الثمانينيات.

جاء ذلك، خلال لقائه وفدا من كوادر النادي، واللواء جلال أبو نار رئيس النادي والأعضاء وذلك بمقر المجلس الأعلى بحضور المدراء العامين بالمجلس. وبارك هنية لشباب رفح تتويجه ببطولة كأس فلسطين للمحافظات الجنوبية بعد قرار المحكمة الرياضية، متمنياً التوفيق للفريق في قادم المواعيد. وأكد هنية على القيمة الرياضية لنادي شباب رفح، باعتباره أحد قلاع كرة القدم في فلسطين، حيث قدم النادي الكثير لكرة القدم الفلسطينية، عبر نجومه الذين مثلوا فلسطين في المنتخبات الوطنية.

بدوره أشاد أبو نار بالجهد الكبير الذي يبذله هنية للحفاظ على استقرار المنظومة الرياضية ، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع منذ سنوات.

من جهة أخرى، أعلن هنية عن استكمال المرحلة الرابعة من توزيع منحة الرياضيين المتضررين من جائحة كورونا من قدامي اللاعبين، وذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء جمعية قدامى اللاعبين بمقر المجلس.

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