هنية يكشف عن الشكل النهائي لإستاد فلسطين

قال عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، إن الجهود القائمة على مشروع إعادة تأهيل إستاد فلسطين الدولي، تتواصل لتحويله إلى تحفة فنية مميزة، من حيث الملعب والجوانب المحيطة من المدرجات والمرافق العامة الأخرى.

جاء ذلك خلال زيارته الملعب، حيث كشف عن الشكل النهائي لملعب فلسطين، استعدادا لاستقبال الموسم المقبل، وذكر هنية أن الإستاد أعيد بناؤه وتطويره بمنحة قطرية وسعودية سوياً بمبلغ 2.5 مليون دولار.

يشار إلى أن الاستاد تم انشاؤه عام 1996, وتعرض للقصف عام 2012 بطائرات الاحتلال الإسرائيلي.