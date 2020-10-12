وكالة الرأي الفلسطينية علامة تعني أنّك تعاني نقصاً بفيتامين B12! وكالة الرأي الفلسطينية أول فلسطينية تحصل على شهادة مدرب وحكم قوة بدنية ومصارعة ذراعين وكالة الرأي الفلسطينية هنية يكشف عن الشكل النهائي لإستاد فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إنكلترا: دي بروين منفتح لتمديد عقده مع سيتي وكالة الرأي الفلسطينية هنية يؤكد على مكانة نادي شباب رفح وكالة الرأي الفلسطينية علماء يطورون مادة لبطارية ليثيوم أيون سريعة الشحن وكالة الرأي الفلسطينية خطأ فادح عند سلق البطاطا وكالة الرأي الفلسطينية فاكهة تحسن الإنسولين وتخفض السكر بالدم وكالة الرأي الفلسطينية هل ينقل نظام التدفئة كورونا بالشتاء؟ وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن حقائب ظهر ذكية بمواصفات غير مسبوقة
أخبار » الرياضة و الملاعب

هنية يكشف عن الشكل النهائي لإستاد فلسطين

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:18

هنية يكشف عن الشكل النهائي لإستاد فلسطين
هنية يكشف عن الشكل النهائي لإستاد فلسطين

قال عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، إن الجهود القائمة على مشروع إعادة تأهيل إستاد فلسطين الدولي، تتواصل لتحويله إلى تحفة فنية مميزة، من حيث الملعب والجوانب المحيطة من المدرجات والمرافق العامة الأخرى.

جاء ذلك خلال زيارته الملعب، حيث كشف عن الشكل النهائي لملعب فلسطين، استعدادا لاستقبال الموسم المقبل، وذكر هنية أن الإستاد أعيد بناؤه وتطويره بمنحة قطرية وسعودية سوياً بمبلغ 2.5 مليون دولار.

يشار إلى أن الاستاد تم انشاؤه عام 1996, وتعرض للقصف عام 2012 بطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يستنكر استمرار الاعتداء على الصيادين الفلسطينيين مطالبة بحمايتهم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟