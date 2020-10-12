أول فلسطينية تحصل على شهادة مدرب وحكم قوة بدنية ومصارعة ذراعين

القدس - الرأي

-أنهى الاتحاد الفلسطيني للقوة البدنية ومصارعة الذراعين دورة تأهيل وتدريب المدربات الخاصة، التي أطلقها الاتحاد وحاضر فيها رئيس الاتحاد فارس حجازي، والتي أمتدت على مدار 32 ساعة تدريبية مكثفة في مقر نادي عمالقة القدس بالرام.

وشارك بالدورة عدة سيدات "دراسة خاصة" في أكثر من صالة رياضية برز منهم المدربة فاتن معتصم سلهب من نادي عمالقة القدس الرياضي، التي حصلت على شهادة مدربة وحكمة قوة بدنية ومصارعة ذراعين ، بعد اجتيازها لجميع مقررات الدورة بتميز ونجاح، حيث حصلت على الشهادة بحفل خاص أقيم في نادي عمالقة القدس بحضور رئيس الاتحاد فارس حجازي ومدير النادي المدرب الدولي منصور السلايمة وخبير الكاراتيه الدولي اسامة الشريف.

فيما سيقوم رئيس الاتحاد بتوزيع عدد من الشهادات المماثلة في جامعة النجاح الوطنية في القريب العاجل.