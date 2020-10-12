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وزارة السياحة تستأنف حملة التوعية الالكترونية بأهمية الموروث الثقافي

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:45

وزارة السياحة تستأنف حملة التوعية الالكترونية بأهمية الموروث الثقافي
وزارة السياحة تستأنف حملة التوعية الالكترونية بأهمية الموروث الثقافي

غزة- الرأي

استأنفت  وزارة السياحة والاثار حملة التوعية الالكترونية بأهمية التراث الثقافي الفلسطيني على قنوات التواصل الاجتماعي والتي كانت توقفت لشهر ونصف بسبب حالة الطوارئ التي فرضها انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة .
وقالت الوزارة، إن الحملة انطلقت في يونيو الماضي بتمويل ودعم من مؤسسة الاغاثة الاولية الدولية التي ترعى مشاريع ترميم وتطوير بعض المواقع الاثرية في قطاع غزة تحت اشراف ومتابعة الوزارة وتوقف في نهاية اغسطس بعد اكتشاف حالات اصابات بالكورونا خارج الحجر .
وأشارت الوزارة الى ان الحملة تستهدف رفع مستوى الوعى لدى الجيل الشاب بأهمية المواقع الأثرية في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص وفى مقدمتها موقعي "دير القديس هيلاريون" في النصيرات وسط القطاع ، و" موقع الكنيسة البيزنطية  في جباليا وذلك من خلال عدة مشاريع توعوية.
وأوضحت الوزارة أن محتوى الحملة يتضمن نشر فيديوهات تعريفية بالمواقع الاثرية، ومسابقات بهدف دفع الشباب للبحث عن معلومات حول تلك المواقع ، كذلك نشر صور وفيديوجرافيك، واحصائيات وغيرها من برامج تفاعليه على مواقع التواصل الاجتماعي .
وطالبت الوزارة كافة الجهات المهتمة بالموروث الحضاري والثقافي المشاركة في الحملة للتعريف بقيمة واهمية الاثار، كما حثت الشباب بالمشاركة الافتراضية وخلو جو تفاعلي يساهم في زيادة المعرفة بالإرث الثقافي الفلسطيني .

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