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الحكم بالحبس والغرامة على مدان بقتل شقيقه

12 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:54

غزة- الرأي:

قضت محكمة بداية شمال غزة اليوم حكمًا بالحبس وبغرامة مالية، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل شقيقه المغدور باسل محمد ثاري (40) عام ، حيث حكمت بمعاقبة المدان (ن/ث) بالحبس مدة توقيفه من عام (2006) حتى يوم النطق بالحكم و تغريمه بغرامة مالية قدرها 1000 شيكل أو الحبس لمدة شهر بدلاً عنها ، ومصادرة آداة الجريمة ، ومصادرة مبلغ الكفالة ، وإلزامه بمبلغ 50 شيكل للمحامي المنتدب ، وذلك عن تهمة القتل قصداً ، وحمل سلاح ناري بدون ترخيص ، وفي مناسبة غير مشروعة ، وذلك خلافاً لمواد القانون.

وجاء الحكم بعد تنازل ولي الدم وتقديم ورقة المصالحة للمحكمة يذكر بأن المتهم قتل شقيقه البالغ من العمر 40 عام بأن بيت النية على قتله وأعد العدة وأثناء استقلال المغدور سيارته في العام "2006" أطلق عليه النار من سلاح كلاشنكوف .

ومن الجدير بالذكر أن هذه القضايا تعتبر من القضايا الموسومة باللاصق الأحمر ، لاسيما ولها عدة سنوات منظورة أمام القضاء والتي عمد رئيس المجلس على ضرورة البت فيها وإنهائها ولنشر السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي

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