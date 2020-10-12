بلدية النصيرات تشكل لجنة طوارئ استعدادا لفصل الشتاء

بحث رئيس بلدية النصيرات
أ. إياد مغاري مع عدة جهات مسئولة تشكيل لجنة طوارئ الشتاء، وآليات العمل خلال الأزمات، والمهام التي يجب القيام بها لخدمة السكان، وذلك بحضور كلا من (بلدية النصيرات
، مديرية الدفاع المدني بالوسطى، مركز شرطة النصيرات
، شركة توزيع الكهرباء بالوسطى، مديرية التنمية الاجتماعية، مكتب صحة البيئة بوكالة الغوث، ومنسق لجنة الطوارئ الفصائلية).
وبيّن رئيس بلدية النصيرات
أ. إياد مغاري، أن هذا اللقاء عُقِد حرصا على تقديم الخدمة الأفضل والأمثل للمواطنين، وخاصة خلال فصل الشتاء والظروف الراهنة التي يحياها المجتمع، منوها إلى ضرورة تكاثف جهود الجميع لتجاوز الصعاب والتحديات.
من جانبه، أشار مدير مديرية الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى أ. حازم العايدي إلى أن طواقم الدفاع المدني على جهوزية تامة لإغاثة أي منزل أو منشئة قد تتعرض للغرق أو تتضرر من مياه الأمطار.
وأكد مدير مركز شرطة النصيرات
أ. سفيان أبو شرار على أن خطة الطوارئ لدى وزارة الداخلية مجهزة على مدار العام، مشيرا إلى أن جهاز الدفاع المدني هو خط الدفاع الأول في وزارة الداخلية للتعامل مع أي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء، مضيفا "نحن على استعداد للتعاون مع الجميع، وتعزيز فرض الأمن والأمان".
بدوره أوضح ممثل شركة توزيع الكهرباء أ. ياسين صويلح، أن طواقم الشركة على جاهزة للقيام بواجباتها المنوطة بها، وتوزيع الأحمال بحسب الكميات المتوفرة، خاصة وأن الأحمال في فصل الشتاء تتزايد.
ومن ناحيته ذكر مدير مديرية التنمية الاجتماعية بالمنطقة الوسطى أ. سمير الحولي، أنه من المهم تحديد الأسر التي قد تتضرر من المنخفضات وأمطار الشتاء بشكل دقيق، لتقوم المديرية بأعمالها المنوطة بها، مؤكدا على استعداد الطواقم للعمل والتعاون في هذا الجانب.
وأوضح مدير مكتب صحة البيئة بوكالة الغوث أ. جهاد أبو لبدة أنه تم تعزيل وتنظيف مصافي مياه الأمطار في المناطق التي تشهد تكدسا للمياه في فصل الشتاء، وقال: "لدينا فرق طوارئ مكونة من كافة الجهات ذات العلاقة للمساهمة في اغاثة المتضررين أثناء موسم الشتاء".
ومن جانبه أوضح منسق لجنة الطوارئ الفصائلية في النصيرات
أ. هاني مزهر، أن الظروف في فصل الشتاء تحتاج لتعاون وتكاثف جهود الجميع، مبديا استعداده لتجهيز طاقم من الشباب المتطوعين للمساعدة في أعمال الطوارئ خلال فصل الشتاء، وتأهيلهم وتدريبهم من خلال جهاز الدفاع المدني.
وبدوره أكد مدير بلدية النصيرات
م. محمد مغاري، على أن طواقم البلدية شرعت باتخاذ اجراءات ميدانية، وقامت بتعزيل مجرى وادي القشاش وتوسعته، بالإضافة إلى تعزيل المناهل ومصافي المياه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، في كافة مناطق النصيرات
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وذكر أنه تم تشكيل فرق متابعة ميدانية وتدخل سريع، موزعة على كافة الأماكن الحساسة في النصيرات
لمتابعة مصافي المياه عند هطول الأمطار، لمنع حدوث تكدس وتجمع للمياه.