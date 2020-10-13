منتخب البرازيل المنتشي يتحدى طموح بيرو في تصفيات كأس العالم

يحل منتخب البرازيل ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب بيرو باستاد "بيرو الوطني"، وذلك في تمام الساعة الثانية من صباح الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، ونجحت البرازيل في دك شباك بوليفيا في المباراة الافتتاحية بالتصفيات بخماسية دون رد، لتتصدر جدول ترتيب التصفيات الخاصة بالقارة.

بيرو ضد البرازيل

ويدخل السليساو المباراة بكل قوة، من أجل تحقيق الانتصار، لمواصلة النتائج الإيجابية وتقديم أداء قوي والبقاء في الصدارة، من أجل التأهل إلى كأس العالم 2022.

السامبا بدأت التصفيات بأفضل صورة ممكنة بعد أن سحقت منتخب بوليفيا بخمسة أهداف نظيفة، لتتصدر الترتيب مبكرًا بفارق الأهداف عن كولومبيا والأوروجواي والأرجنتين.

في المقابل، فإن بيرو الذي يتواجد في المركز الخامس برصيد نقطة وحيدة، بعدما تعادل مع باراجواي بهدفين لكل منهما، يبحث في هذه المباراة عن تحقيق نتيجة إيجابية يحسن من خلالها ترتيبه ويحاول أن يتقدم أكثر على جدول الترتيب،معتمدا على تألق أندريه كاريلو نجم الهلال السعودي بالذي أحرز هدفي بلاده فى المباراة السابقة.

مباراة البرازيل وبيرو ستكون تكرار لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، عندما تفوق زملاء نيمار وحققوا اللقب في الأراضي البرازيلية، ما يجعل هدف زملاء كاريلو هو الثأر من خسارتهم للبطولة التاريخية.

يفتقد المنتخب البرازيلي خلال هذا اللقاء عدد من نجومه البارزين أبرزهم حارس مرمى نادي ليفربول أليسون، ومهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس، وجناح نادي أياكس دافيد نيريس، وذلك بداعي الإصابة.

قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: إديرسون - ويفرتون - سانتوس

الدفاع: دانيلو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - رينان لودي - أليكس تيليس - رودريجو كايو - فيليبي - جابرييل مينينو.

الوسط: كاسيميرو - دوجلاس لويز - فيليبي كوتينيو - إيفرتون ريبيرو - فابينيو - برونو جيمارايش.

الهجوم: ريتشارلسون - ماثيوس كونيا - نيمار - إيفرتون - روبيرتو فيرمينو - رودريجو.