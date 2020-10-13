تحديد موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد فى الدوري الإسبانى

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موعد مواجهة الكلاسيكو المنتظرة، بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا"، والتي سوف يستضيفها ملعب "كامب نو"، معقل الفريق الكتالونى.



ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن الكلاسيكو الأول في الليجا هذا الموسم 2020 – 2021، سوف يقام يوم 24 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.



ويخوض برشلونة، مواجهة أمام فريق فرينكفاروزي المجرى، يوم 20 أكتوبر الجاري، بينما سيلعب ريال مدريد، مع فريق شاختار الأوكرانى، يوم 21 من نفس الشهر، في الجولة الأولى من مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا، وبالتالي سيحظى البارسا، بيوم راحة أكثر من الفريق الملكي.



ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 10 نقاط، من 4 مباريات، حقق الفوز على ريال بيتيس، بلد الوليد وليفانتى، وتعادل مع ريال سوسيداد.



بينما يمتلك برشلونة 7 نقاط في المركز الخامس، من 3 مباريات، بعد فوزه على فياريال وسلتا فيجو وتعادل مع إشبيلية.



وكان ريال مدريد، قد توج بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضى، للمرة الـ34 في تاريخه على حساب غريمه التقليدي برشلونة، بعد منافسة قوية، حتى الجولة الأخيرة من المسابقة.