ريال مدريد يسدد لـ تشيلسى جزءًا من مكافأة حصول هازارد على الدورى

سدد نادي ريال مدريد الإسباني جزءًا من مكافأة حصول نجم الفريق البلجيكي إدين هازارد على لقب الدوري الإسباني، إلى نادي تشيلسي الإنجليزي حسب الاتفاق المبرم بين الناديين والموجود في عقد اللاعب الذى تعاقد معه الفريق الملكي في صيف 2019 مقابل 140 مليون يورو من البلوز، ويأتي ذلك على الرغم من عدم ظهور هازارد كثيرا رفقة اللوس بلانكوس منذ قدومه إلى قلعة "سانتياجو بيرنابيو" بسبب الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها.



وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن أحد بنود المكافآت الموجودة في عقد هازارد، أنه في حالة إذا فاز ريال مدريد بالدوري فإن النادي الأبيض سيدفع 10-15 مليونًا إضافية إلى تشيلسي، وقد حصل الفريق الملكي بالفعل على لقب الليجا في الموسم الأول للبلجيكي.

أشار الموقع إلى أن هذه المكافأة سيتم تقسيمها على دفعتين، وقد تم بالفعل دفع الجزء الأول منها للفريق الإنجليزي في الساعات الأخيرة، وهي دفعة صغيرة تتراوح من 5 إلى 7 ملايين يورو.

ويغيب هازارد عن مباريات ريال مدريد منذ بداية الموسم وكذلك مباريات المنتخب البلجيكي بسبب الإصابات المتلاحقة والتي كان آخرها الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إيدين هازارد الذى لم يشارك مع ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الجديد 2020-2021، سيغيب ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وكان هازارد قد انضم للتدريبات الجماعية للفريق الملكى الأسبوع الماضي واستدعاه زين الدين زيدان للعودة إلى أرض الملعب، ووضعه ضمن قائمة اللاعبين المستدعين لمواجهة بلد الوليد الأخيرة، ومع ذلك فإن هذه الإصابة المفاجئة ستؤخر ظهوره في موسمه الثاني مع ريال مدريد.