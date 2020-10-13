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مايكروسوفت تطرح نسخة متصفح Edge 86 .. اعرف أبرز مميزاتها

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:00

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بعد بضعة أشهرعلى طرح نسخة متصفح إيدج والتى تحمل الإصدار Edge 85، طرحت شركة مايكروسوفت حاليًا نسخة Edge 86، استنادًا إلى الإصدار 86 من محرك عرض Chromium، لمستخدمى Windows 10 و Mac.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فيتضمن التحديث عددًا من الميزات والتحسينات الجديدة، بما فى ذلك الحماية المحسّنة بكلمة المرور والتنزيلات المحسّنة وتجربة عرض PDF المحسّنة، ولكن بالنسبة إلى المستخدمين العاديين، من المحتمل أن تكون أفضل ميزة جديدة هى التحسينات على صفحة علامة التبويب الجديدة التى تسمح لك بتعيين صور الصور على أنها خلفية الصفحة.

طريقة تعيين صورة مخصصة على المتصفح:

لتعيين صورة مخصصة لخلفية صفحة علامة التبويب الجديدة:

-افتح علامة تبويب جديدة.

-اضغط فوق الإعدادات> تخطيط الصفحة.

-حدد مخصص> الخلفيات> صورتك الخاصة.

-اضغط فوق تحميل وحدد الوقت الصورة التى تريد تعيينها كخلفية لك.

وتتضمن الميزات المفيدة الأخرى فى Edge 86 فحص كلمات المرور المحفوظة الخاصة بك مقابل قائمة كلمات المرور المسربة فى السحابة، والقدرة على تحميل مواقع الويب فى وضع IE يدويًا، والقدرة على ضبط Edge على "اسألنى ماذا أفعل مع كل تنزيل"، بينما يشتمل عارض PDF الآن على جدول المحتويات وتمرير أكثر سلاسة ودعم القلم لأداة التمييز.

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