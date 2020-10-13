3 نصائح من رئيس مايكروسوفت للعمل من المنزل بكفاءة

شارك الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا الكثير من المعلومات حول كيفية رؤيته للاجتماعات الافتراضية، مما يجعل العمل أكثر كفاءة وفعالية، ولماذا الاتصال الاجتماعى مهم والتخطيط ليومك أكثر أهمية.

وأوضح ناديلا أن مؤتمرات الفيديو جزء مهم من الروتين اليومى ولكن هذا لا يعنى أن الناس سيتوقفون عن الذهاب إلى المكاتب تمامًا، كما أن أحد أهم الأشياء التى أكد ناديلا على أهميتها هو أن العمل من المنزل يتطلب المزيد من الانضباط وإدارة الوقت، إذ قال ناديلا: "إذا استيقظت للتو، وبدأت العمل وواصلت حضور الاجتماعات المتتالية، فستواجه حالة من الإرهاق قريبًا جدًا، لذا تحتاج إلى التخطيط بشكل أفضل وأفضل إذا كنت تعمل من المنزل"، وفيما يلى ثلاث نصائح فعالة من ناديلا لجعل عملك من المنزل أسهل:

خطط ليومك، وقم بتضمين فترات راحة وقيود زمنية صارمة عليك:



أولاً عليك أن تقرر مواعيد عملك وتلتزم بها، ولمساعدتك على الالتزام بالجدول، تحتاج إلى التخطيط لتفاصيل دقيقة، كما يعد فرض حدود زمنية صارمة لكل اجتماع جانبًا مهمًا آخر لتجنب الإرهاق.

قم بعقد اجتماعات فيديو قصيرة واسمح لنفسك بوقت الانتقال من اجتماع إلى آخر



تعد اجتماعات الفيديو مهمة لإنشاء اتصال اجتماعى ووفقًا لرئيس مايكروسوفت التنفيذى، لذا من الجيد عقد اجتماعات قصيرة للتواصل مع كل عضو فى الفريق، وفى الوقت نفسه، يجب أن تكون اجتماعات الفيديو مركزة ومخطط لها بشكل أفضل، فعقد اجتماع ثم تحديد موضوع الاجتماع ليس فكرة جيدة، فلابد أن يكون لديك جدول أعمال مع الالتزام بالوقت ومتابعة البريد الإلكترونى، كما يعد التوقيت مهمًا لأنه إذا كان يتوجب على شخص ما حضور اجتماعات متعددة وحتى إذا تم تمديد أحدها لأسباب غير مهمة، فسيتم تمديد جدوله بالكامل.

اقض وقتًا أقل على هاتفك المحمول وأوقف الإشعارات



قال ناديلا إنه من المهم الابتعاد عن المشاكل التى تسببها الإشعارات على الهواتف الذكية، كما يجب الابتعاد عن شاشة الهاتف المحمول لتجنب التعب، فعادةً ما يقوم ناديلا بكتم الإشعارات ويختار جلسات القراءة العميقة، إذ قال: "أنت بحاجة إلى تخصيص انتباهك بشكل أفضل".