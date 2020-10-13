فيس بوك يعين "سونيل أبراهام" مديرا للسياسة العامة والتكنولوجيا الناشئة

عين فيس بوك سونيل أبراهام مديرا للبيانات والتكنولوجيا الناشئة لقيادة وتشكيل موقف الشركة بشأن قضايا السياسة التقنية في الهند، ومن خلال تقديم التقارير إلى مدير السياسة العامة، سيكون أبراهام مسئولاً عن بناء الشراكات والمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال السياسة العامة لخصوصية البيانات، وحماية المستهلك، والابتكار الذي يقوده الذكاء الاصطناعي للمنتجات والخدمات الجديدة، حسبما ذكرت الشركة.

وكجزء من فريق قيادة السياسة العامة، سيساهم أبراهام في مبادرات وإجراءات تطوير السياسات الهامة في الهند ومنطقة جنوب آسيا بشأن حماية البيانات والخصوصية والتكنولوجيا الجديدة والناشئة وتمثيل موقع فيس بوك في عمليات أصحاب المصلحة المتعددين هذه، وقد شارك سونيل أبراهام في تأسيس مركز الإنترنت والمجتمع، وهو منظمة للبحث الأكاديمي والسياسة تركز على إمكانية الوصول، والانفتاح، والوصول إلى المعرفة، وإدارة الإنترنت، والعلوم الإنسانية الرقمية، وتنظيم الاتصالات.

وكان أبراهام من المدافعين عن البرمجيات المجانية مفتوحة المصدر وكان جزءًا من حركة ويكيميديا ​​التي بدأت في عام 2004 عندما شارك في إدارة الشبكة الدولية مفتوحة المصدر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي الآونة الأخيرة، أمضى عامًا كأستاذ جامعي في جامعة ArtEZ للفنون في هولندا.