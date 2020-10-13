المدهون يناقش اولويات إدارة التغيير الإيجابي وتقويم السلوك الخاطئ

غزة-الرأي

ناقش النائب العام، المستشارضياء الدين المدهون، مع رئيس اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، العميد د. كمال تربان، تحديد الأولويات في إدارة التغيير الإيجابي وتقويم السلوك الخاطئ.

كما تم التطرق الى كيفية استثمار كافة الأدوات والوسائل، وتحشيد الجهود والمبادرات الحكومية والفردية والمجتمعية في معالجة الظواهر السلبية، ودعوة اللقاء التنسيقي لاستكمال النقاش حول تحديد الاولويات، الى جانب دعم جهود اللجنة الوطنية في تعزيز التوعوية والثقافية الإيجابية التي تلفظ الظواهر السلبية، وتحقق الأهداف كمنهاج حياة، وإسهام ومشاركة شرائح المجتمع والبيئة القانونية في معالجة وإصلاح المجتمع.

