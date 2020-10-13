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بلدية خان يونس :تنفيذ حملة نظافة تطوعية لإزالة الأتربة في شارع البحر

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:57

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غزة-الرأي

نفذت دائرة العمل التطوعي في المحافظة بالتعاون مع بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة حملة نظافة تطوعية وذلك في شارع البحر غرب المخيم  وذلك لإزالة الأتربة ومخلفات أعمال تقليص الأرصفة في المنطقة المذكورة.

وذكر عضو المجلس البلدي أ. مروان أبو شمالة، أن الحملة شارك فيها متطوعو  دائرة العمل التطوعي وقامت البلدية بتزويدهم بالمعدات اللازمة للعمل من أجل إنجاحها وكذلك ترحيل النفايات والردميات من الشارع المذكور والذي يعتبر محوريًا وهامًا تسلكه المركبات وعموم سكان المحافظة.

وبين أبو شمالة أن الحملة تركزت في إزالة الأتربة ومخلفات البلاط وأحجار  الجبهه وكشط الرمال وتنظيف كامل للمنطقة التي استهدفتها عملية تقليص الأرصفة، شاكراً اللجنة الشعبية للاجئين والفرق التطوعية التي تساند عمل البلدية للحفاظ على الجوانب البيئية والصحية.

وكانت بلدية خان يونس قد نفذت في وقت سابق مجموعة من المراحل التي استهدفت تقليص الأرصفة من دوار الظهرة وحتى الشارع الغربي من عيادة الوكالة  وذلك للتخفيف من مشكلة الازدحام المروري في المنطقة المذكورة وفتح المجال أمام المركبات والمواطنين في السير بحرية ولضمان عدم استغلال الأرصفة من قبل الباعة وأصحاب البسطات.

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