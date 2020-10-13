بلدية خان يونس :استمرار حملة منع مكبرات الصوت في المدينة

غزة-الرأي

أكدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع شرطة البلديات استمرارها في تنفيذ حملتها الرامية إلى منع استخدام مكبرات الصوت من قبل أصحاب المحلات والباعة والمتجولين وسائقي التكاتك وعربات الكارو، حيث تم اسئناف الحملة مؤخراً وقد لاقت تجاوباً واسعاً من كافة مكونات النسيج المجتمعي.

وتتابع فرق التفتيش الميداني الأعمال الموكلة إليها لتنفيذ الحملة على الجميع ومنع استخدام مكبرات الصوت، حيث قامت البلدية بمصادرة العشرات من أجهزة مكبرات الصوت من الباعة المتجولين، واتخذت الإجراءات المطلوبة لمنع استخدامها مرة أخرى وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة.