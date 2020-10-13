الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، تسعة مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من رام الله، هم: محمد منير نخلة ،وداوود رفيق الدعبوبة من مخيم الجلزون شمالًا، وأنس مفارجة من قرية بيت لقيا، ومحمد الصالحي من مخيم قدورة.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت ثلاثة مواطنين من طولكرم، وهم: سمير مكحول، ومحمد أبو خليل ومحمد خريوش.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد صالح شتيوي من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، فيما اعتقلت الشاب محمد عدوان خلال مداهمة منزل عائلته في منطقة المشروع في بلدة العيزرية بمدينة القدس المحتلة.