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"الشق المدني" بالداخلية تُصدر أكثر من 9 ألاف وثيقة للمواطنين خلال سبتمبر

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:41

مُديريات الداخلية تُصدر أكثر من 9 ألاف وثيقة للمواطنين خلال سبتمبر
مُديريات الداخلية تُصدر أكثر من 9 ألاف وثيقة للمواطنين خلال سبتمبر

غزة- الرأي

أصدرت مديريات الداخلية "الشق المدني" في محافظات قطاع غزة الخمس، 9 ألاف و593 معاملة للمواطنين خلال سبتمبر الماضي، من ضمنها إنجاز "3595" معاملة مواليد ووفيات ومعاملة سجل سكان القطاع.

وأوضحت إحصائية لمديريات الداخلية، أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت "3758" هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و"397" معاملة تصحيح الأحوال المدنية.

وسلمت دائرة الجوازات في المديريات "258" معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، وكذلك أنجزت دائرة الإقامات "22" مُعاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات".

من جانبها، أتمت دائرة الشئون القانونية "34" معاملة و"940" معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية "21" معاملة تخص عمل الجمعيات تنوعت ما بين "تختيم سندات قبض -إفادات وعدم ممانعه"، وإصدار "512" شهادة حسن سير وسلوك.

بدورها، أنهت دائرة الشئون أنهت دائرة الشئون بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية "56" معاملة خاصة بموظفي الوزارة.

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