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الاقتصاد تشرف على ترحيل الطينة الناتجة عن الحفر في محافظة رفح

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:00

الاقتصاد تشرف على ترحيل الطينة الناتجة عن الحفر في محافظة رفح
الاقتصاد تشرف على ترحيل الطينة الناتجة عن الحفر في محافظة رفح

رفح- الرأي

أشرفت الإدارة العامة للمصادر الطبيعية بوزارة الاقتصاد الوطني على ترحيل الطينة الناتجة عن الحفر في محافظة رفح.
وقال مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية عبد القادر بنات، إنه تم التواصل والتنسيق مع وزارة الداخلية وزاره الأشغال العامة على ترحيل الطينة الناتجة عن حفر إنشاء خزانات السولار في منطقه رفح.
من جهته، أوضح م. محمد المدهون مدير دائرة مقالع الرمال انه تم الاتفاق مع أحد المقاولين لترحيل الطينة والتي تقدر ب 24,000 كوب، وبإشراف ومتابعة موظفي وزارة الاقتصاد في الميدان.
في موضوع اخر، تم توفير ما يقارب من 110 سيارة رمل نظيف للمقاولين والصناعات الانشائية في محافظة خان يونس لصالح المقاولين والمواطنين.

الاقتصاد تشرف على ترحيل الطينة الناتجة عن الحفر في محافظة رفح f6c03dcd-53aa-4f2a-8242-b8e0f0725c24
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