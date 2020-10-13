بلدية خان يونس ومصلحة المياه تشرعان بحفر بئر جديد

خانيونس- الرأي:

بلدية خان يونس – المكتب الإعلامي شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل بحفر بئرًا جديدًا للمياه يقع غرب المدينة بتمويل من مكتب المنسق الخاص للشؤون الإنسانية (OCAH) من خلال مؤسسة معاً، وذلك بهدف تعزيز الواقع المائي وتحسين وصولها إلى المواطنين في ظل الظروف الراهنة. وذكر رئيس قسم المياه بالبلدية م. ياسر شعت أن العام الجاري شهد تحسنا ملموساً في عدد المشاريع المائية الهامة التي يتم تنفيذها في مدينة خان يونس تباعاً ومن بينها مشروع إنشاء بئر مياه "الرحمة" في المنطقة الغربية من خان يونس، والمتوقع الانتهاء منه قريبًا، ويشمل أعمال الحفر الوصول إلى منسوب المياه ومن ثم تركيب المضخات وغرفة التحكم الكهربائية والربط على الشبكة، حيث من المتوقع أن ينتج (80) كوبًا في الساعة، وسيتم لاحقاً ضخ المياه المستخرجة إلى الخزانات الأرضية وبالتالي ضخها مباشرة على شبكات المواطنين وفق النظام المعمول به. وبين شعت أهمية مشروع إنشاء البئر المذكور والذي سيساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز خدمات البلدية في قطاع المياه وذلك من خلال تحسين جودتها وزيادة نصيب الفرد من كميات المياه المنتجة. وبين شعت أن عدد الآبار في خان يونس تناقص من (32) الى (28) بئراً بسبب إيقاف عدد منها عن العمل جراء ارتفاع نسبة الأملاح بهم عن المعدل القياسي لمنظمة الصحية العالمية، وانشاء البئر الجديد سيخفف الضغط عن الآبار الحالية التي تشغل غالبيتها على مدار أكثر من 12 ساعة يومياً حيث يتم تشغيل عدد منها لأكثر من (18) ساعة والذي من شأنه أن يُعرض الآبار إلى التلف والإستهلاك السريع لمضخاته. وأوضح إلى أن بلدية خان يونس بالتعاون مع مصلحة المياه وضعتا خطة بهدف تحسين وتطوير مستوى خدمات المياه المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال حفر الآبار الجديدة بالإضافة الى إجراء أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لمختلف الآبار المنتشرة في أحياء خان يونس بهدف إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها.