"المدهون" يوجه عدة رسائل دولية للتحرك لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس

غزة- الرأي

وجه وكيل وزارة الأسرى والمحررين في غزة بهاء الدين المدهون، عدة رسائل إلى العديد من الشخصيات والمؤسسات الحقوقية والدولية تحثهم على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس، الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ 77 يوما على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وأكد المدهون، أنهم يتابعون بقلق شديد الحالة الصحية التي وصل إليها الأسير الأخرس، حيث أنه يتعرض للموت وقد يفقد حياته في اي لحظة، فقط لأنه يطالب بحقه بالحرية ويرفض تطبيق الاعتقال الإداري الجائر بحقه.

وأضاف أن الاحتلال مارس التعسف والافراط في تطبيق الاعتقال الإداري ضد ابناء شعبنا الفلسطيني والذي طال كل شرائحه، ويحدث ذلك في مخالفة واضحة للقوانين والمعاهدات الدولية التي ترعى حقوق الانسان.

وأشار إلى أنه في حالة استشهاد الأسير داخل السجن يعني مشاركة هذه المؤسسات في جريمة وفاته، لانها اصرت على البقاء صامته ومتفرجة امام حالته الصحية المتدهورة وأنها لم تحرك ساكنا تجاه انقاذ حياته بعد مرور 78 يوماً عن اضرابه وامتناعه عن شرب الماء، مؤكدا أن خطورة الحالة الصحية التي وصل إليها الأسير تستدعي من الجميع الوقوف عند مسؤولياتهم والعمل لانقاذ حياته.

وشملت قائمة الرسائل المرسلة، الامين العام للامم المتحدة، والمفوض السامى المقررين االمختصين في الامم المتحدة، ومسؤول الصليب الاحمر في غزة وفي القدس، والاتحاد والبرلمان الاوروبي، وعدد من البرلمانيين الأوروبيين والعرب الداعمين لفلسطين والاسرى، ومنظمة اطباء بلا حدود، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس وتش.

