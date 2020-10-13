المالية: صرف حقوق الغير ورواتب (طموح 2) غدًا الأربعاء

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف حقوق الغير -مدني وعسكري، ورواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) غدًا الأربعاء.

وقالت الوزارة، إنه سيتم الصرف عبر مكاتب البريد المنتشرة في محافظات قطاع غزة.