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المالية: صرف حقوق الغير ورواتب (طموح 2) غدًا الأربعاء

13 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:38

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف حقوق الغير -مدني وعسكري، ورواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) غدًا الأربعاء.

وقالت الوزارة، إنه سيتم الصرف عبر مكاتب البريد المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

   

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