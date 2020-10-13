المالية: صرف حقوق الغير ورواتب (طموح 2) غدًا الأربعاء

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف حقوق الغير -مدني وعسكري، ورواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) غدًا الأربعاء.
وقالت الوزارة، إنه سيتم الصرف عبر مكاتب البريد المنتشرة في محافظات قطاع غزة.
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13 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:38
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