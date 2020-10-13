جمعية عطاء و الصحة توقعان اتفاقية تركيب طاقة شمسية بمستشفي الدرة للأطفال

غزة- الرأي

وقعت جمعية عطاء فلسطين الخيرية، اتفاقية مع وزارة الصحة في قطاع غزه لتنفيذ مشروع توريد وتركيب نظام طاقة شمسية لمستشفى "الدرة" للأطفال شرق مدينة غزه.

ووقع الاتفاقية، أ. مأمون أبو شهلا رئيس مجلس إدارة عطاء فلسطين و د. عبد اللطيف محمد الحاج مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة الفلسطينية بحضور عدد من موظفي عطاء فلسطين ووزارة الصحة، وذلك في مكتب السيد مأمون في محافظة غزه.

وبين أبو شهلا أن المشروع يشكل قفزة حيوية لعمل المستشفى حيث سيوفر ما نسبته 90% من كهرباء المستشفى في جميع اقسامه بطاقة تصل إلى 30 كيلو وات، وأشار إلى أن مدة تنفيذ المشروع 5 أشهر بدءاً من شهر أكتوبر 2020.

وثمنت أ. رجاء أبو غزالة شعت مدير عام ومؤسس عطاء فلسطين جهود جمهورية الصين الشعبية التي تساعد وتدعم الشعب الفلسطيني من خلال تمويل المشاريع المستدامة التي تخدم مختلف المجالات في قطاع غزه، مبينه ان الصينين مولوا عبر جمعية عطاء فلسطين عدة مشاريع نوعية مهمة، اهمهما مشاريع "ضوء الحياة" لتزويد الطاقة الشمسية ومشروع تحلية المياه الجوفية في جنوب قطاع غزه.

ورحب د. عبد اللطيف مدير عام التعاون الدولي، بتوقيع هذه الاتفاقية مع عطاء فلسطين الخيرية، مشيرا الى اهمية هذا المشروع لحاجة المستشفى لتركيب نظام طاقة شمسية لتعويض النقص الحاد والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي والذي يؤثر على صحة الأطفال وتحديدا في قسم العناية المركزة، وان مستشفى الدرة هي الوحيدة التي تقدم خدمات طبية شرق محافظة غزه، ودعي الى زيادة الدعم للقطاع الصحي في قطاع غزه وخصوصا في ظل جائحة كورونا.