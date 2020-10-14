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بطولة إسبانيا: «كلاسيكو» برشلونة وريال في 24 تشرين الأول

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:04

بطولة إسبانيا: «كلاسيكو» برشلونة وريال في 24 تشرين الأول
بطولة إسبانيا: «كلاسيكو» برشلونة وريال في 24 تشرين الأول

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء أن الـ"كلاسيكو" الأول لهذا الموسم بين برشلونة وريال مدريد حامل اللقب سيقام بعد ظهر السبت 24 تشرين الأول الحالي وتحديدا الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي ضمن المرحلة السابعة على ملعب "كامب نو".

وسيقام "كلاسيكو" قطبي الكرة الإسبانية بعد أيام قليلة من بداية كل منهما لموسمه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب برشلونة مع ضيفه فيرينسفاروش المجري الثلاثاء المقبل، فيما يستضيف ريال مدريد شاختار دانييتسك الأوكراني في اليوم التالي.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الليغا برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، فيما يحتل برشلونة المركز الخامس برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات.

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