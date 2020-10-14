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"العمل" و سلطة الأراضي يناقشان أوضاع الجمعيات التعاونية الإسكانية

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:51

"العمل" و سلطة الأراضي يناقشان أوضاع الجمعيات التعاونية الإسكانية

غزة- الرأي

اجتمعت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني، بالإدارة العامة لأملاك الحكومة في سلطة الأراضي والدائرة القانونية في ذات السلطة، لمناقشة أوضاع الجمعيات التعاونية الإسكانية.
وناقشت الهيئة ممثلة بعلاء الميناوي وفادي الشلتوني، مع وفد سلطة الأراضي  بعض الإشكاليات والأمور الخاصة بالجمعيات التعاونية الإسكانية.
يذكر أن هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل، هي هيئة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وتدقيق عمل الجمعيات التعاونية، ومراقبتها، وفتح الحسابات البنكية، وإجراء المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات، والإشراف على توزيع أرباحها.
كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.
وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية تعاونية زراعية وحرفية واسكانية وخدماتية، موزعين على محافظات القطاع.

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