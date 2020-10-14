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الأوقاف تستنكر اعتداء مسلحين على مسجد في خانيونس

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:30

صورة رمزية
صورة رمزية

غزة - الرأي

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية *افتحام واعتداء مجموعة من المسلحين على المصلين بمسجد الأنصار بمنطقة بني سهيلا في محافظة خانيونس أثناء تأديتهم لصلاة الفجر اليوم*.

وأكدت الوزارة في بيان صدرته اليوم أن للمساجد حرمة لا يجوز لإنسان أيا كان، أن ينتهكها لأي سبب من الأسباب، مطالبةً النائب العام بفتح تحقيق فوري في الواقعة ومحاسبة الفاعلين.
وطالب الأوقاف الجهة المسؤولة عن هؤلاء المسلحين برفع الغطاء عنهم ومحاسبتهم، ورد الاعتبار لوزارة الأوقاف ولرواد مسجد الأنصار*.

وقالت: "تلقينا في وزارة الأوقاف ببالغ الأسف نبأ قيام مجموعة من المسلحين باقتحام مسجد الأنصار بخانيونس - بني سهيلا- أثناء تأدية المصلين لصلاة الفجر"

وأضافت: "بينما كان المصلون يؤدون صلاتهم، وفي الركعة الثانية تحديداً، إذ فوجئوا بما يزيد عن 15 مسلحاً يقتحمون المسجد عليهم، ويقومون باختطاف بعض المصليين، دون مراعاة لحرمة بيت الله، ولا لشعيرة صلاة الفجر المعظمة المشهودة"

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