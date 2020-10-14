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"المواصلات" تشرع في صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار بميناء غزة

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:13

"المواصلات" تشرع في صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار بميناء غزة

غزة- الرأي

شرعت سلطة الموانئ البحرية بوزارة النقل والمواصلات، بحملة صيانة شبكات تصريف المياه داخل ميناء غزة البحري تحضيراً لاستقبال فصل الشتاء بالتعاون مع بلدية غزة صباح اليوم الأربعاء.
وأكد  أنيس عرفات نائب مدير عام سلطة الموانئ البحرية،  أن الصيانة لحرم الميناء مستمرة خلال العام؛ بهدف توفير بيئة عمل مناسبة لقطاع الصيد وكذلك للمصطافين باعتبار ميناء غزة المتنفس الوحيد للمواطنين في قطاع غزة.
وأضاف عرفات أن حملة تنظيف شبكات تصريف المياه تأتي لاستقبال فصل الشتاء القادم حيث تتعرض ميناء غزة إلى نوات كبيرة وكذلك تجمع عدد كبير من النفايات داخل المصارف مما يؤدي إلى إغلاقها وتسبب في تجمع المياه داخل شوارع الميناء مما تعيق حركة المواطنين والصيادين.
وناشد عرفات المؤسسات الدولية لتوفير الدعم اللازم لميناء غزة البحري خاصه في فصل الشتاء لتدعيم اللسان الغربي وكاسر الأمواج وكذلك صيانة الميناء بشكل مستمر في سبيل المحافظة على قوارب الصيد من الهلاك جراء تعرضها للأمواج القوية.
يذكر أن سلطة الموانئ البحرية تعمل ضمن الخطة السنوية للصيانة الدورية لميناء غزة البحري بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.
 

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