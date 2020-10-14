بلدية الزهراء تناقش قضايا مشتركة مع سلطة الطاقة

غزة- الرأي

أكدت بلدية الزهراء على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بهدف تطوير مرافق المدينة.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد من بلدية الزهراء برئاسة رئيس البلدية مروان حمد، وشادي أبو صبحة عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الطوارئ المركزية، لمكتب م. سمير مطير نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في مكتبه بغزة.

حيث تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن أبرزها قضايا وواقع الطاقة البديلة في المدينة وسبل تطويرها.

ويأتي القاء في إطار الجهود المبذولة من البلدية والطاقة للتخفيف من أزمة الكهرباء على السكان، والنهوض بمرافق المدينة للوصول إلى مدينة واعدة ومتطورة في خدماتها.

