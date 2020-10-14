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بداية خانيونس: الحبس المؤبد على مدان بقتل المواطن نادي حدايد

14 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:11

بداية خانيونس: الحبس المؤبد على مدان بقتل المواطن نادي حدايد
بداية خانيونس: الحبس المؤبد على مدان بقتل المواطن نادي حدايد

خان يونس- الرأي

قضت محكمة بداية خانيونس اليوم  الأربعاء، حكمًا بالحبس المؤبد،  على مواطن أدين  بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.


وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور نادي عبدالله حدايد، حيث حكمت بالأغلبية بمعاقبته المدان (س/ح) بالحبس المؤبد تخصم منها مدة توقيفه  ومصادرة أداة الجريمة وإلزامه بدفع مبلغ وقدره خمسة آلاف دينار أردني كتعويض للمدعية بالحق المدني وإلزامه بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل أتعاب محاماة وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحمل سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وإطلاق النار في منطقة مأهولة بالسكان وإقلاق الراحة العامة  وذلك خلافاً لمواد القانون، وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع .


يذكر أن المدان بتاريخ ( 14 / 08 / 2018) قتل المغدور نادي أبو حدايد قصداً ، وذلك بعد أن أعد العدة ، وحمل سلاح ناري من نوع مسدس، وقام برصده على دوار بني سهيلا، وكان مختبئ خلف سيارة متوقفة في المكان، وأخرج مسدسه وأطلق أول رصاصة من مسافة صفر فأصابته في منطقة الرأس فسقط المغدور أرضاً فاقترب منه ، وأطلق سبع رصاصات في منطقة الصدر حول القلب على النحو المبين في تقرير الطب الشرعي ثم لاذ بالفرار.

 

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا المحجوزة للحكم والإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما التى لها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي ، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، وفي اطار المحافظة  على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي.

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