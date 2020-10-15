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جوجل تطرح تقنيات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعى

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:31

جوجل تطرح تقنيات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعى
جوجل تطرح تقنيات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعى

طرحت شركة "جوجل" مجموعة من التقنيات الخاصة بالبحث، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعى، ومن المتوقع أن تكشف "جوجل"، بحسب موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص، عن تلك التقنيات بشكل مفصل فى مؤتمر صحفى عالمى يوم 15 أكتوبر الجارى.

وستساعد تقنيات البحث الجديدة من جوجل، الأشخاص على فهم العالم من حولهم بصورة أكثر ذكاء مما كان فى السابق، وستتضمن تلك التقنيات الجديدة تناغما بين محرك البحث ومساعد جوجل الذكى وخرائط جوجل من أجل تنظيم المعلومات، بشكل أكثر تفصيلا ودقة.

وكانت شركة "جوجل" قد ألغت مؤتمرها السنوى للمطورين، بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقد تحدث ساندر بيتشاى رئيس شركة جوجل عن أهمية الذكاء الاصطناعى فى وقت سابق، إذ قال أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في محاربة السرطان، وسيكون له تأثير أكثر عمقا للإنسانية من الكهرباء والنار، حيث أكد أنه سيكون ضروريًا في مستقبل البشرية، وقد خصص الرعاية الصحية باعتبارها القطاع المحدد حيث سيكون للذكاء الاصطناعى التأثير الأكثر أهمية.

وأكد بيتشاى، أن الذكاء الاصطناعى إذا تم استخدامه بشكل صحيح، فإنه سيحسن النتائج بشكل كبير للمرضى المصابين بأمراض خطيرة على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، موضحا أن جوجل تطور ذكاء اصطناعى جديدا يساعد فى إنقاذ حياة المرضى فى المستشفيات.

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