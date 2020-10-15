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رونالدو يعود إلى إيطاليا لقضاء فترة حجره الصحي

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:18

رونالدو يعود إلى إيطاليا لقضاء فترة حجره الصحي
رونالدو يعود إلى إيطاليا لقضاء فترة حجره الصحي

غادر كريستيانو رونالدو، المصاب بفيروس "كوفيد-19"، معسكر منتخب بلاده البرتغال بالقرب من لشبونة الأربعاء عائدا إلى مدينة تورينو الإيطالية على متن طائرته الخاصة لقضاء فترة الحجر الصحي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وأقلعت طائرة لاعب يوفنتوس بعد الظهر من مطار تيريس في ضواحي لشبونة، طبقا للصور التي بثتها قناة "سي ام تي في" المحلية.

وكان الاتحاد البرتغالي قد أعلن الثلاثاء في بيان على موقعه الرسمي أن نتيجة فحص رونالدو "جاءت إيجابية بـ+كوفيد-19+ ولن يلعب ضد السويد"، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية الذي توجت البرتغال بلقب نسخته الأولى.

وأتى الاعلان عن إصابة نجم "السيدة العجوز" بالفيروس، بعد يومين على مواجهة بطل أوروبا ضد وصيفته فرنسا بطلة العالم (صفر-صفر) في باريس في الجولة الثالثة من المسابقة الأوروبية المستحدثة.

وتم وضع الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات الذي لم تظهر عليه أي أعراض، في الحجر الطبي لمعسكر منتخب البرتغال في أويراس فور الكشف عن النتيجة الإيجابية لـ "كوفيد-19".

وأعلن قائد يوفنتوس جورجيو كييليني أنه تحدث الثلاثاء لزميله وأكد "إنه بصحة جيدة، وسيعود عندما يصبح جاهزا".

وانضم النجم البالغ من العمر 35 عاما إلى العديد من النجوم الذين كانوا عرضة للاصابة بالفيروس مثل زميله في يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا، والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان وزميله في النادي الفرنسي كيليان مبابي والمخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي.

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